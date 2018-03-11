"Динамо" обігнало клуб Коноплянки у рейтингу УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Гостьова нічия київського “Динамо” в 1/8 фіналу Ліги Європи проти “Лаціо” (2:2) дозволила “біло-синім” обійти в рейтингу німецьке “Шальке”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
Німецький клуб Євгена Коноплянки “біло-синім” вдалося випередити завдяки додатковому показнику (по 62 залікових очки). У разі однакової кількості балів перевага надається клубу, що має кращий доробок у поточному сезоні. Таким чином “Динамівці” посідають 21-й рядок, а “кобальтові” 22-й.
Відзначимо, що клубний рейтинг УЄФА формується з очок, здобутих командою за останні п’ять сезонів. Отже, “Динамо” близьке до перевершення свого найкращого показника за підсумками циклу. Поки що найвищим досягненням киян була 25-а позиція (2013, 2017).
Примітно, що супротивник киян по 1/8 фіналу ЛЄ — “Лаціо”, піднялося на 39-й рядок з 36 балами.
Додамо, що донецький “Шахтар” залишився без змін в таблиці — 14 місце.