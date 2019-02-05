"Динамо" не сумело победить представителя Швеции в очередном спарринге
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Киевское "Динамо" провело второй поединок второго тренировочного сбора в Испании, сообщает корреспондент УНН.
В середине первой половины киевляне должны были открывать счет. Томаш Кендзера длинной передачей из центра поля заиграл по правому флангу Виктора Цыганкова. Капитан вывел на ударную позицию Николая Шапаренко, но юный футболист направил мяч в штангу. В конце тайма "бело-синие" провели еще одну острую атаку. "Динамовцы" в три передачи разрезали оборонусоперников, но Фран Соль умудрился не попасть в пустую рамку ворот, замыкая в падении прострел Вербича.
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"Динамо" было ближе чтобы вырвать победу, но на 82 минуте Вербич ударом со штрафного сотряс перекладину ворот "Эстерсунде" - 0:0.
Отметим, что уже завтра киевский коллектив ожидает спарринг против американского ФК "Нью-Ингленд Революшн".