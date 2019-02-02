"Динамо" здобуло другу розгромну звитягу на зборі в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У суботньому контрольному спарингу київське “Динамо” на полі іспанської Марбельї завдало поразки “ЦСКА” із Софії, передає кореспондент УНН.
Вже у дебюті протистояння передача п’ятою у штрафній від Вербіча на Циганкова завершилася взяттям воріт у виконанні капітана “біло-синіх”. На 35 хвилині Вербіч наважився на власний удар на підступах до штрафної. М’яч летів по центру воріт, але голкіпер не зумів здійснити сейв.
Вербіч міг оформити дубль на 57 хвилині, але його спроба пройшла в сантиметрах над поперечиною. Крапку у баталії поставив Олександр Андрієвський, який відзначився красивим штрафним — 3:0.
Склад “Динамо” у 1 таймі: Бойко — Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко — Шепелєв, Буяльський, Че Че — Циганков, Вербич — Соль.
Склад “Динамо” у 2 таймі: Бущан — Кравченко, Шабанов, Сидорчук, Алібеков — Андрієвський, Гармаш, Смирний — Буено, Сідклей — Русин.
Додамо, наступним опонентом киян на зборах стане шведський “Остерсунд” (5 лютого).
Нагадаємо, що раніше “біло-сині” також оформили розгромну перемогу.