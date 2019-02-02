"Динамо" одержало вторую разгромную победу на сборе в Испании

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 • 11240 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В субботнем контрольном спарринге киевское “Динамо” на поле испанской Марбельи нанесло поражение “ЦСКА” из Софии, передает корреспондент УНН.

Уже в дебюте противостояния передача пяткой в штрафную от Вербича на Цыганкова завершилась взятием ворот в исполнении капитана “бело-синих”. На 35 минуте Вербич решился на собственный удар на подступах к штрафной. Мяч летел по центру ворот, но голкипер не сумел осуществить сейв.

Вербичи мог оформить дубль на 57 минуте, но его попытка прошла в сантиметрах над перекладиной. Точку в баталии поставил Александр Андриевский, который отметился красивым штрафной — 3:0.

Состав “Динамо” в 1 тайме: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Шепелев, Буяльский, Че Че — Цыганков, Вербич — Соль.

Состав “Динамо” во 2 тайме: Бущан — Кравченко, Шабанов, Сидорчук, Алибеков — Андриевский, Гармаш, Смирный — Буэно, Сидклей — Русин.

Добавим, следующим оппонентом киевлян на собрании станет шведский “Остерсунд” (5 февраля).

Напомним, что ранее “бело-синие” также оформили разгромную победу.

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