"Динамо" не зуміло перемогти представника Швеції у черговому спарингу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Київське "Динамо" провело другий поєдинок другого тренувального збору в Іспанії, повідомляє кореспондент УНН.
В середині першої половини кияни мали відкривати рахунок. Томаш Кендзьора довгою передачею з центра поля заграв по правому фланзі Віктора Циганкова. Капітан вивів на ударну позицію Миколу Шапаренка, але юний футболіст направив м'яч у штангу. Наприкінці тайму "біло-сині" провели ще одну гостру атаку. "Динамівці" в три передачі розрізали оборону суперників, але Фран Соль примудрився не влучити у порожню рамку воріт, замикаючи у падінні простріл Вербіча.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Динамо" здобуло другу розгромну звитягу на зборі в Іспанії
"Динамо" було ближчим аби вирвати перемогу, але на 82 хвилині Вербіч ударом зі штрафного сколихнув поперечину воріт "Естерсунду" – 0:0.
Зауважимо, що вже завтра на київський колектив очікує спаринг проти американського ФК "Нью-Інгленд Революшн".