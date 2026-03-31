С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречи
Дым от пожара в российском Усть-Луге может достичь Эстонии, но серьезной угрозы для здоровья не ожидается

Из-за атак на нефтяные объекты РФ облако дыма может достичь Эстонии во вторник. Эксперты не видят большой угрозы, но советуют закрывать окна в Нарве.

Дым от масштабного пожара в российском порту Усть-Луга, который был виден в Ида-Вирумаа в течение выходных, может достичь Эстонии из-за изменения направления ветра. В то же время эстонские эксперты не считают его серьезной угрозой для здоровья местных жителей. Об этом сообщает ERR со ссылкой на специалистов Тартуского университета, пишет УНН.

Речь идет о последствиях масштабных пожаров, вспыхнувших после атак на российские нефтяные объекты в Усть-Луге, Приморске и нефтеперерабатывающий завод в Киришах. Из-за этого в воздух попало значительное количество загрязняющих веществ, которые при определенных погодных условиях могут распространяться и на территорию Эстонии.

Фото: ЭРР

Доцент кафедры моделирования загрязнения воздуха Тартуского университета Марко Каасик заявил, что вечером во вторник ветер может измениться на северо-восточный, а это создает вероятность движения дыма в сторону Эстонии. По его словам, станции мониторинга качества воздуха могут фиксировать более высокие показатели загрязнения, особенно вблизи Нарвы и Синимяэ.

В то же время Каасик подчеркнул, что причин для чрезмерного беспокойства нет. По его словам, столб дыма относительно узок и быстро перемещается, а на расстоянии десятков километров его концентрация уже не такова, чтобы создавать прямые риски для здоровья. Он также пояснил, что часть загрязнения поднимается выше в атмосферу и рассеивается, а возможный дождь дополнительно может уменьшить концентрацию частиц в воздухе.

Что советуют жителям в случае распространения дыма

Профессор экологической гигиены Тартуского университета Ханс Орру отметил, что дым от пожаров может влиять на дыхательную и сердечно-сосудистую системы, а также обострять хронические заболевания. Наиболее уязвимыми, по его словам, являются люди с хроническими болезнями, пожилые люди, дети и беременные женщины.

По словам Орру, в случае распространения дыма людям стоит следить за качеством воздуха и собственным самочувствием, держать окна закрытыми, а при необходимости – уменьшать вентиляцию в помещениях, особенно если чувствуется запах дыма. Эксперты также подчеркивают, что наибольшую опасность такие пожары представляют в непосредственной близости к источнику возгорания, тогда как к моменту достижения Эстонии загрязнение уже значительно рассеивается.

