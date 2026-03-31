Дым от пожара в российском Усть-Луге может достичь Эстонии, но серьезной угрозы для здоровья не ожидается

Дым от масштабного пожара в российском порту Усть-Луга, который был виден в Ида-Вирумаа в течение выходных, может достичь Эстонии из-за изменения направления ветра. В то же время эстонские эксперты не считают его серьезной угрозой для здоровья местных жителей. Об этом сообщает ERR со ссылкой на специалистов Тартуского университета, пишет УНН.

Детали

Речь идет о последствиях масштабных пожаров, вспыхнувших после атак на российские нефтяные объекты в Усть-Луге, Приморске и нефтеперерабатывающий завод в Киришах. Из-за этого в воздух попало значительное количество загрязняющих веществ, которые при определенных погодных условиях могут распространяться и на территорию Эстонии.

Доцент кафедры моделирования загрязнения воздуха Тартуского университета Марко Каасик заявил, что вечером во вторник ветер может измениться на северо-восточный, а это создает вероятность движения дыма в сторону Эстонии. По его словам, станции мониторинга качества воздуха могут фиксировать более высокие показатели загрязнения, особенно вблизи Нарвы и Синимяэ.

Дроны в очередной раз атаковали Ленинградскую область, поврежден порт Усть-Луга

В то же время Каасик подчеркнул, что причин для чрезмерного беспокойства нет. По его словам, столб дыма относительно узок и быстро перемещается, а на расстоянии десятков километров его концентрация уже не такова, чтобы создавать прямые риски для здоровья. Он также пояснил, что часть загрязнения поднимается выше в атмосферу и рассеивается, а возможный дождь дополнительно может уменьшить концентрацию частиц в воздухе.

Что советуют жителям в случае распространения дыма

Профессор экологической гигиены Тартуского университета Ханс Орру отметил, что дым от пожаров может влиять на дыхательную и сердечно-сосудистую системы, а также обострять хронические заболевания. Наиболее уязвимыми, по его словам, являются люди с хроническими болезнями, пожилые люди, дети и беременные женщины.

По словам Орру, в случае распространения дыма людям стоит следить за качеством воздуха и собственным самочувствием, держать окна закрытыми, а при необходимости – уменьшать вентиляцию в помещениях, особенно если чувствуется запах дыма. Эксперты также подчеркивают, что наибольшую опасность такие пожары представляют в непосредственной близости к источнику возгорания, тогда как к моменту достижения Эстонии загрязнение уже значительно рассеивается.

В СБУ подтвердили дроновую атаку по нефтетерминалу "усть-луга" на Балтике