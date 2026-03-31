Дим від пожежі в російському усть-лузі може дістатися Естонії, але серйозної загрози для здоров’я не очікують

Фото: ERR

Дим від масштабної пожежі в російському порту усть-луга, який було видно в Іда-Вірумаа протягом вихідних, може дістатися Естонії через зміну напрямку вітру. Водночас естонські експерти не вважають його серйозною загрозою для здоров’я місцевих жителів. Про це повідомляє ERR із посиланням на фахівців Тартуського університету, пише УНН.

Деталі

Йдеться про наслідки масштабних пожеж, які спалахнули після атак на російські нафтові об’єкти в усть-лузі, приморську та нафтопереробний завод у кіриші. Через це в повітря потрапила значна кількість забруднювальних речовин, які за певних погодних умов можуть поширюватися і на територію Естонії.

Фото: ЕРР

Доцент кафедри моделювання забруднення повітря Тартуського університету Марко Каасік заявив, що ввечері у вівторок вітер може змінитися на північно-східний, а це створює ймовірність руху диму в бік Естонії. За його словами, станції моніторингу якості повітря можуть фіксувати вищі показники забруднення, особливо поблизу Нарви та Сінімяе.

Водночас Каасік наголосив, що причин для надмірного занепокоєння немає. За його словами, стовп диму є відносно вузьким і швидко переміщується, а на відстані десятків кілометрів його концентрація вже не така, щоб створювати прямі ризики для здоров’я. Він також пояснив, що частина забруднення підіймається вище в атмосферу та розсіюється, а можливий дощ додатково може зменшити концентрацію частинок у повітрі.

Що радять жителям у разі поширення диму

Професор екологічної гігієни Тартуського університету Ганс Орру зазначив, що дим від пожеж може впливати на дихальну та серцево-судинну системи, а також загострювати хронічні захворювання. Найбільш вразливими, за його словами, є люди з хронічними хворобами, літні люди, діти та вагітні жінки.

За словами Орру, у разі поширення диму людям варто стежити за якістю повітря та власним самопочуттям, тримати вікна зачиненими, а за потреби – зменшувати вентиляцію в приміщеннях, особливо якщо відчувається запах диму. Експерти також наголошують, що найбільшу небезпеку такі пожежі становлять у безпосередній близькості до джерела займання, тоді як до моменту досягнення Естонії забруднення вже значно розсіюється.

