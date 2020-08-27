Участок трассы "Киев-Чоп" перекрыли из-за учений боевой авиации
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. На участке дороги на трассе "Киев-Чоп" перекрыли движение до 19:00 из-за учений боевой авиации. Объезд осуществляется через с. Гнильче. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
"Сегодня, 27 августа на участке дороги М-06 между селами Крупец и Михайловка происходят плановые военные учения. Движение будет ограничено до 19:00, объезд осуществляется через с. Гнильче. По информации воздушного командования "Центр", обучение является обязательным элементом подготовки и отработки задач для авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических войск с целью защиты суверенитета и целостности Украины и ее граждан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках обучения планируется посадка и взлет нескольких боевых самолетов Военно-воздушных сил ВСУ.
В Укравтодоре добавили, что программа может быть скорректирована из-за погодных условий.
Напомним, в сентябре этого года подразделения Вооруженных сил Украины примут участие в международных учениях Combined Resolve XIV, которые пройдут в Германии.