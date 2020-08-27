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Ділянку траси "Київ-Чоп" перекрили через навчання бойової авіації

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. На ділянці дороги на трасі "Київ-Чоп" перекрили рух до 19:00 через навчання бойової авіації. Об’їзд здійснюється через с. Гнильче. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укравтодору.

Ділянку траси "Київ-Чоп" перекрили через навчання бойової авіації

"Сьогодні, 27 серпня на ділянці дороги М-06 між селами Крупець та Михайлівка відбуваються планові військові навчання. Рух буде обмежено до 19:00, об’їзд здійснюється через с. Гнильче. За інформацією повітряного командування "Центр", навчання є обов’язковим елементом підготовки та відпрацювання задач для авіаційних, зенітних ракетних та радіотехнічних військ з метою захисту суверенітету та цілісності України та її громадян", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в рамках навчання планується посадка та зліт кількох бойових літаків Військово-повітряних сил ЗСУ.

В Укравтодорі додали, що програма може бути скоригована через погодні умови.

Нагадаємо, у вересні цього року підрозділи Збройних сил України візьмуть участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve XIV, які проходитимуть у Німеччині.

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