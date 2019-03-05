Дельцы наладили схему занижения таможенной стоимости на импорте авто

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КИЕВ. 5 марта. УНН. Центр минимизации таможенных платежей на импорте бывших в употреблении транспортных средств, объем операций которого за два с лишним года превысил 170 миллионов гривен, разоблачили в Хмельницкой области. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан в Facebook, передает УНН.

"Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Хмельницкой области совместно со следователями Генеральной прокуратуры Украины пресекли деятельность центра минимизации таможенных платежей, который "специализировался" на импорте б/у транспортных средств по заниженной таможенной стоимости", - сообщил Билан.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины установлена группа лиц, которые, зарегистрировав ряд предприятий-импортеров и используя реквизиты СХД-нерезидентов, осуществляли поиск лиц, планировали покупать транспортные средства за рубежом (бывшие в употреблении тягачи, полуприцепы, мотоциклы, спецтехнику, с/х технику и навесное оборудование к ней и т.д.). После этого фигуранты обращались к потенциальным клиентам с предложением оказания услуг по ввозу таких транспортных средств по заниженной таможенной стоимости.

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"Общий объем импортных операций предприятий, входивших в состав ЦМТП, в течение 2017-2019 годов составил более 170 млн гривен", - отметил чиновник.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисах компаний - фигурантов, изъято регистрационные, финансово-хозяйственные, бухгалтерские документы и печати подконтрольных СХД, оттиски печатей на чистых бланках, черновые записи, банковские платежные карточки, экспертные заключения, документы таможенного оформления и флэш-накопители, указал замглавы ГФС.

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Кроме того, во исполнение постановлений суда остановлены расходные операции по банковским счетам и наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах подконтрольных компаний-импортеров, а также направлено соответствующее постановление на арест лимита в системе электронного администрирования НДС.

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