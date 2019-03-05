Ділки налагодили схему заниження митної вартості на імпорті авто

КИЇВ. 5 березня. УНН. Центр мінімізації митних платежів на імпорті транспортних засобів, що були у використанні, обсяг операцій якого за понад два роки перевищив 170 мільйонів гривень, викрили у Хмельницькій області. Про це повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан у Facebook, передає УНН.