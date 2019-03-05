Ділки налагодили схему заниження митної вартості на імпорті авто

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Центр мінімізації митних платежів на імпорті транспортних засобів, що були у використанні, обсяг операцій якого за понад два роки перевищив 170 мільйонів гривень, викрили у Хмельницькій області. Про це повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан у Facebook, передає УНН.

"Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Хмельницькій області спільно зі слідчими Генеральної прокуратури України зупинили діяльність центру мінімізації митних платежів, який "спеціалізувався" на імпорті б/у транспортних засобів за заниженою митною вартістю", - повідомив Білан.

У межах розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України встановлено групу осіб, які, зареєструвавши низку підприємств-імпортерів та використовуючи реквізити СГД-нерезидентів, здійснювали пошук осіб, які планували купувати транспортні засоби за кордоном (тягачі, напівпричепи, мотоцикли, спецтехніку, с/г техніку та навісне обладнання до неї, що були у викоританні, тощо). Після цього фігуранти звертались до потенційних клієнтів із пропозицією надання послуг з ввезення таких транспортних засобів за заниженою митною вартістю.

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"Загальний обсяг імпортних операцій підприємств, які входили до складу ЦММП, протягом 2017-2019 років склав понад 170 млн гривень", - зауважив посадовець.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісах компаній – фігурантів, вилучено реєстраційні, фінансово-господарські, бухгалтерські документи та печатки підконтрольних СГД, відтиски печаток на чистих бланках,чорнові записи, банківські платіжні картки, експертні висновки, документи митного оформлення та флеш-накопичувачі, вказав заступник голови ДФС.

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Окрім того, на виконання ухвал суду зупинено видаткові операції по банківських рахунках та накладено арешт на грошові кошти, які перебувають на розрахункових рахунках підконтрольних компаній-імпортерів, а також спрямовано відповідну ухвалу на арешт ліміту у системі електронного адміністрування ПДВ.

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