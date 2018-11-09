Мільйонний "конверт" пересилав гроші до РФ через офшори
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Одесі припинили діяльність конвертаційного центру, через який переводилися в готівку гроші українських підприємств. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
"Організатори "конверту" пропонували місцевим підприємцям переводити гроші у готівку через фіктивні фінансово-господарські операції та надавали "послуги" з мінімізації податків. Клієнтами ділків були десятки підприємств реального сектору економіки, які працюють на території Одеського регіону", – зазначили у спецслужбі.
Крім того, з'ясувалося, що частина грошей перераховувалася на рахунки підприємств у Москві та Ростові-на-Дону через офшорні компанії. Щомісячний обіг нелегального конвертцентру становив понад 50 мільйонів гривень.
"Загалом ділки встигли "відмити" більш ніж сто двадцять мільйонів гривень. Правоохоронці затримали одного із кур’єрів під час передачі грошей організатору. У ході санкціонованих слідчих дій в офісі конвертцентру правоохоронці вилучили валюту на суму понад вісімнадцять мільйонів у гривневому еквіваленті, також печатки фіктивних підприємств, оргтехніку та документацію про проведення фіктивної господарської діяльності. Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, двох топ-дорожників підозрюють в ухиленні від сплати мільйонних податків.