Миллионный "конверт" пересылал деньги в РФ через оффшоры
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Одессе прекратили деятельность конвертационного центра, через который переводились в наличные деньги украинских предприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Организаторы "конверта" предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и предоставляли "услуги" по минимизации налогов. Клиентами дельцов были десятки предприятий реального сектора экономики, работающих на территории Одесского региона", – отметили в спецслужбе.
Кроме того, выяснилось, что часть денег перечислялась на счета предприятий в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании. Ежемесячный оборот нелегального конвертцентра составил более 50 млн гривен.
"В целом дельцы успели "отмыть" более чем сто двадцать миллионов гривен. Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору. В ходе санкционированных следственных действий в офисе конвертцентра правоохранители изъяли валюту на сумму более восемнадцати миллионов в гривневом эквиваленте, также печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документацию о проведении фиктивной хозяйственной деятельности. Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.
Напомним, двух топ-дорожников подозревают в уклонении от уплаты миллионных налогов.