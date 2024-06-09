Die Zeit: в Германии задержали предполагаемого сторонника террористов

Федеральная прокуратура Германии в аэропорте Кельн / Бонн задержала мужчину, которого подозревают в поддержке "Исламского государства". Об этом сообщает Die Zeit, передает УНН.

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Отмечается, что задержанный находится под стражей с вечера пятницы.

По предварительным данным, мужчина в сентябре прошлого года перевел более 1,7 тыс. долларов на счет террористов через криптовалютную биржу. Также известно, что он имеет гражданство Германии, Марокко и Польши.

Немецкие СМИ сообщают, что подозреваемый пытался устроиться охранником на чемпионат Европы, но он не прошел проверку Службы безопасности. Он также пытался устроиться на работу во время двух других крупных мероприятий.

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