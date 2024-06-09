Die Zeit: у Німеччині затримали ймовірного прихильника терористів
Київ • УНН
Німецька влада затримала чоловіка, підозрюваного в переказі понад 1700 доларів терористам "Ісламської держави" через криптовалютную біржу у вересні минулого року в аеропорту Кельна/Бонна.
Федеральна прокуратура Німеччини в аеропорту Кельн/Бонн затримала чоловіка, якого підозрюють у підтримці "Ісламської держави". Про це повідомляє Die Zeit, передає УНН.
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Зазначається, що затриманий перебуває під вартою з вечора п'ятниці.
За попередніми даними, чоловік у вересні минулого року переказав понад 1,7 тис. доларів на рахунок терористів через криптовалютну біржу. Також відомо, що він має громадянство Німеччини, Марокко та Польщі.
Німецькі ЗМІ повідомляють, що підозрюваний намагався влаштуватись охоронцем на чемпіонат Європи, але він не пройшов перевірку служби безпеки. Він також намагався влаштуватися на роботу під час двох інших великих подій.
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