Диагноз ботулизм подтвердили у четырех человек в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. За первое полугодие 2018 года в Кировоградской области диагноз ботулизм подтвердили у четырех человек. Об этом корреспонденту УНН сообщила заместитель директора Кировоградского областного лабораторного центра Надежда Оперчук.
"У нас было пять подозрений, сегодня четыре подтверждено, один диагноз сняли. Все заболевшие пролечились и были выписаны из лечебных учреждений", - сказала она.
Все заболевшие - взрослые. Двое мужчин употребляли домашнее консервированное сало и паштеты. Супруги из Онуфриевского района заразились в Кременчуге. Люди употребляли вяленую рыбу.
Ботулизм - тяжелое токсическое инфекционное заболевание, в результате которого поражается нервная система. Тяжелая форма заболевания может привести к летальному исходу. Чаще всего инфекция ботулизма содержится в таких продуктах как грибы домашнего консервирования, копченая или вяленая рыба, мясные и колбасные изделия, бобовые консервы.
Напомним, в Украине с начала года зарегистрировали уже 58 случаев ботулизма, пять из них - летальные.