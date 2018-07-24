Диагноз ботулизм подтвердили у четырех человек в Кировоградской области

"У нас было пять подозрений, сегодня четыре подтверждено, один диагноз сняли. Все заболевшие пролечились и были выписаны из лечебных учреждений", - сказала она.

Все заболевшие - взрослые. Двое мужчин употребляли домашнее консервированное сало и паштеты. Супруги из Онуфриевского района заразились в Кременчуге. Люди употребляли вяленую рыбу.

Ботулизм - тяжелое токсическое инфекционное заболевание, в результате которого поражается нервная система. Тяжелая форма заболевания может привести к летальному исходу. Чаще всего инфекция ботулизма содержится в таких продуктах как грибы домашнего консервирования, копченая или вяленая рыба, мясные и колбасные изделия, бобовые консервы.

Напомним, в Украине с начала года зарегистрировали уже 58 случаев ботулизма, пять из них - летальные.