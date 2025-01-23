Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

Кинокомпания 20th Century присоединилась к экранизации бестселлера Эрика Ларсона «Дьявол в Белом городе», сообщается об участии в проекте Леонардо Ди Каприо в качестве актера и Мартина Скорсезе в качестве режиссера, сообщает Deadline, пишет УНН.

Детали

«Долгожданная экранизация бестселлера Эрика Ларсона «Дьявол в Белом городе» только что получила дозу адреналина, поскольку источники сообщили Deadline, что 20th Century присоединилась к проекту, с переговорами об участии в качестве актера Леонардо Ди Каприо, а Мартина Скорсезе - в качестве режиссера», - пишет издание.

Ди Каприо и Скорсезе также будут продюсерами вместе с другими.

Источники добавляют, что пока нет сценария для фильма, который основан на классическом нон-фикшн произведении Ларсона.

Ди Каприо и Скорсезе разрабатывали проект в течение некоторого времени, и источники говорят, что они всегда чувствовали, что эта история находила отклик в течение многих лет и до сих пор находит отклик. Ди Каприо получил права на книгу в 2010 году, и хотя проект прошел через различные стадии разработки в течение многих лет (включая адаптацию сериала на Hulu, которая так и не была реализована), инсайдеры говорят, что после встречи с руководителями 20th Century все стороны были готовы рассказать эту историю на театральном уровне.

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