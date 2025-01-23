Ді Капріо та Скорсезе планують об'єднатися для екранізації "Диявола у Білому місті"

Кінокомпанія 20th Century приєдналася до екранізації бестселера Еріка Ларсона "Диявол у Білому місті", повідомляється про участь у проєкті Леонардо Ді Капріо як актора та Мартіна Скорсезе як режисера, повідомляє Deadline, пише УНН.

Деталі

"Довгоочікувана екранізація бестселера Еріка Ларсона "Диявол у Білому місті" щойно отримала дозу адреналіну, оскільки джерела повідомили Deadline, що 20th Century приєдналася до проекту, з переговорами про участь як актора Леонардо Ді Капріо, а Мартіна Скорсезе - як режисера", - пише видання.

Ді Капріо та Скорсезе також будуть продюсерами разом з іншими.

Джерела додають, що наразі немає сценарію для фільму, який заснований на класичному нон-фікшн творі Ларсона.

Ді Капріо та Скорсезе розробляли проект протягом деякого часу, і джерела говорять, що вони завжди відчували, що ця історія знаходила відгук протягом багатьох років і досі знаходить відгук. Ді Капріо отримав права на книгу в 2010 році, і хоча проект пройшов через різні стадії розробки протягом багатьох років (включно з адаптацією серіалу на Hulu, яка так і не була реалізована), інсайдери кажуть, що після зустрічі з керівниками 20th Century всі сторони були готові розповісти цю історію на театральному рівні.

Скорсезе планує зняти байопік про Сінатру з Ді Капріо і Лоуренс