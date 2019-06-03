Госслужащему сообщили о подозрении за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Служащему территориального сервисного центра МВД Украины в Винницкой области, который, совместно с посредниками, получал неправомерную выгоду от граждан за получение водительских удостоверений, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
В марте правоохранители задержали на получении взятки посредников, которые, по предварительной договоренности со служащими территориальных сервисных центров МВД Украины, наладили схему по получению денег от граждан за положительную сдачу последними экзаменов на получение водительских удостоверений, регистрации и перерегистрации транспортных средств, а также других услуг.
"По результатам проведенных следственных действий и на основании собранных доказательств сообщено о подозрении одному из служащих территориального сервисного центра Винницкой облати, который, действуя по предварительной договоренности с посредниками, способствовал гражданам в сдаче теоретических экзаменов на получение водительских удостоверений путем уведомления верных ответов при тестировании, а также вносил в официальные документы - экзаменационные листы, недостоверные сведения о положительной сдаче практических экзаменов по вождению, которые фактически гражданами не сдавались", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и его отстранения от занимаемой должности. Следствие продолжается.
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