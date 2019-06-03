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Дежслужбовцю повідомили про підозру за хабарництво

Дежслужбовцю повідомили про підозру за хабарництво

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Службовцеві територіального сервісного центру МВС України у Вінницькій області, який, спільно з посередниками, одержував неправомірну вигоду від громадян за одержання водійських посвідчень, повідомили про підозру, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури області.

У березні правоохоронці затримали на одержанні хабара посередників, які за попередньою домовленістю з службовцями територіальних сервісних центрів МВС України, налагодили схему щодо одержання грошей від громадян за позитивну здачу останніми іспитів на отримання водійських посвідчень, реєстрацію та перереєстрацію транспортних засобів а також інших послуг.

"За результатами проведених слідчих дій та на підставі зібраних доказів повідомлено про підозру одному із службовців територіального сервісного центру Вінниччини, який, діючи за попередньою домовленістю з посередниками, сприяв громадянам у здачі теоретичних іспитів на отримання посвідчень водія шляхом повідомлення вірних відповідей при тестуванні, а також вносив до офіційних документів – екзаменаційних листів недостовірні відомості щодо позитивної здачі практичних іспитів з водіння, які фактично громадянами не здавалися", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та його відсторонення від займаної посади. Слідство триває.

Як повідомляв УНН, у Дніпрі на хабарі у доларах піймали посадовця міської ради.

Українські Національні Новини

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