Деятельность Шабунина и ЦПК привела к росту коррупции – экс-министр Омелян

Антикоррупционная деятельность Центра противодействия коррупции и ее руководителя Виталия Шабунина привела к подмене настоящих реформ, в результате чего коррупции в стране стало больше.

Об этом заявил бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишет "Закон и бизнес".

"Центр противодействия коррупции" так мощно борется с коррупцией и понастроил столько действенных инструментов, отстоял столько поправок к законам, что коррупции стало больше в разы", ​​- прокомментировал Омелян сообщение Шабунина о вручении подозрений за хищение на закупках в Министерстве обороны, в частности по делу "яйца по 17 грн".

Он напомнил, что министр обороны Алексей Резников был уволен с должности после этого. "Предыдущий министр обороны Резников слетел с должности из-за этого и нескольких похожих скандалов. Вы горячо адвокатировали Умерова, который спустя некоторое время тоже стал для вас плохим", - напомнил Омелян.

"Если Резников причастен к коррупции, то где подозрение ему и тому, кто покрывал его коррупционные схемы? А если Резников непричастен – то откуда вы взяли Умерова, почему так хотели, чтобы он стал министром и так горячо его поддерживали?" – поинтересовался экс-министр у Шабунина.

Омелян отметил, что лучшая борьба с коррупцией — это эффективная реформа, где антикоррупция является ее частью, а не подменой или охотой на ноунеймов с громкими лозунгами и криками.

Зато, подчеркивает он, в результате "реформ", которые лоббировал Шабунин и его ЦПК, ни один высокопоставленный чиновник, который на самом деле был причастен к коррупционным схемам, не был привлечен к ответственности. А адекватные специалисты, которые могли бы эффективно работать в правительстве, избегают госслужбы.

"Так мы для этого создавали это все?" – риторически резюмирует Омелян.

Напомним, ГБР расследует ряд уголовных дел в отношении Шабунина: в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder.

Также СМИ обвиняли Шабунина в том, что он организовал поджог собственного дома с целью сбора донатов для строительства жилья большей площади.