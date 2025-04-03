Діяльність Шабуніна і ЦПК призвела до зростання корупції – ексміністр Омелян

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 14199 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
15:18 • 103243 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
3 квітня, 13:51 • 166391 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 104984 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 341795 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 172970 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 144468 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 196021 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 124714 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 108118 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46138 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158173 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36625 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 83627 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22237 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 14199 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 83640 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 103243 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

3 квітня, 13:51 • 166391 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158184 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 19825 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22247 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36635 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46147 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 135508 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Діяльність Шабуніна і ЦПК призвела до зростання корупції – ексміністр Омелян

Київ • УНН

 • 10054 перегляди

Ексміністр Омелян заявив, що антикорупційна діяльність ЦПК і Шабуніна призвела до підміни реформ, збільшивши корупцію. Він додав, що жоден високопосадовець не був покараний.

Діяльність Шабуніна і ЦПК призвела до зростання корупції – ексміністр Омелян

Антикорупційна діяльність Центру протидії корупції та її очільника Віталія Шабуніна призвела до підміни справжніх реформ, внаслідок чого корупції в країні стало більше.

Про це заявив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, пише "Закон і бізнес".

"Центр протидії корупції" так потужно бореться з корупцією і понастворював стільки дієвих інструментів, відстояв стільки правок до законів, що корупції стало більше в рази", - прокоментував Омелян допис Шабуніна про вручення підозр за розкрадання на закупівлях в Міністерстві оборони, зокрема у справі "яйця по 17 грн".

Він нагадав, що міністра оборони Олексія Резнікова звільнили з посади після цього. "Попередній міністр оборони Резніков злетів з посади через цей і декілька схожих скандалів. Ви гаряче адвокатували за Умєрова, який через деякий час теж став для вас поганим", - нагадав Омелян.

"Якщо Резніков причетний до корупції, то де підозра йому і тому, хто покривав його у корупційних схемах? А якщо Резніков непричетний - то звідки ви взяли Умєрова, чому так хотіли, щоб він став міністром і так гаряче його підтримували?" - поцікавився ексміністр у Шабуніна.

Омелян відзначив, що найкраща боротьба з корупцією — це ефективна реформа, де антикорупція є її частиною, а не підміною чи полюванням на ноунеймів з гучними гаслами і криками.

Натомість, підкреслює він, унаслідок "реформ", які лобіював Шабунін та його ЦПК, жоден високопосадовець, який насправді був причетний до корупційних схем, не був притягнутий до відповідальності. А адекватні фахівці, які могли б ефективно працювати в уряді, уникають держслужби.

"Так ми для цього створювали оце все?" — риторично резюмує Омелян.

Нагадаємо, ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна: зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипу Nissan Pathfinder.

Також ЗМІ закидали Шабуніну, що він організував підпал власного будинку з метою збору донатів для будівництва житла більшої площі.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Олексій Резніков
Володимир Омелян
Міністерство оборони України
Bitcoin
$82,324.40
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.86
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,798.95