Некоторые улицы Киева временно открыли для движения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Некоторые перекрытые из-за инаугурации Президента улицы Киева временно снова доступны для движения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Украины.
"Внимание! Некоторые перекрытые улицы Киева временно снова доступны для движения. Открыто движение по проспекту Бажана, Южному мосту и Надднепрянском шоссе", - указали правоохранители в Twitter.
Остальные перекрытые улицы остаются ограниченными для движения.
Напомним, центр столицы частично перекрыли перед инаугурацией.
Как сообщал УНН, Владимир Зеленский официально стал Президентом Украины.