Деякі вулиці Києва тимчасово відкрили для руху
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Деякі перекриті через інавгурацію Президента вулиці Києва тимчасово знову доступні для руху. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Патрульної поліції України.
"Увага! Деякі перекриті вулиці Києва тимчасово знову доступні для руху. Відкрито рух проспектом Бажана, Південним мостом та Наддніпрянським шосе", - вказали правоохоронці у Twitter.
Решта перекритих вулиць залишається обмеженими для руху.
Нагадаємо, центр столиці частково перекрили перед інавгурацією.
Як повідомляв УНН, Володимир Зеленський офіційно став Президентом України.