Центр столиці частково перекрили перед інавгурацією

Починаючи з 6 години ранку обмежено рух на таких вулицях:

• проспект Бажана від Харківської площі до Південного шляхопроводу;

• Наддніпрянське шосе від Південного шляхопроводу до мосту Патона;

• Набережне шосе від мосту Патона до Дніпровського узвозу;

• Дніпровський узвіз від Набережного шосе до Паркової дороги;

• алея Героїв Крут від площі Андрія Первозванного до площі Слави;

• вулиця Івана Мазепи від площі Слави до станції метро “Арсенальна”;

• вулиця Михайла Грушевського від вулиці Московської до Петрівської алеї

• Паркова дорога від вулиці Михайла Грушевського до алеї Героїв Крут;

• вулиця Шовковична від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейної;

• вулиця Круглоуніверситетська від Бессарабської площі до вулиці Лютеранської;

• вулиця Лютеранська від вулиці Шовковичної до вулиці Хрещатик;

• вулиця Архітектора Городецького від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгінської;

• вулиця Ольгінська до площі Івана Франка до вулиці Інститутської;

• вулиця Інститутська від вулиці Хрещатик до Кріпосного провулку;

• Кріпосний провулок від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;

• вулиця Липська від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Пилипа Орлика;

• вулиця Садова від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;

• вулиця Пилипа Орлика від вулиці Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця;

• вулиця Академіка Богомольця від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Пилипа Орлика.

Хрещатик вільний для проїзду.

Обмеження діятимуть до завершення урочистостей.

Нагадаємо, Інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку.

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УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.