Центр столиці частково перекрили перед інавгурацією
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Центр столиці, зокрема урядовий квартал, з самого ранку частково перекритий для руху транспорту, повідомляє УНН.
Починаючи з 6 години ранку обмежено рух на таких вулицях:
• проспект Бажана від Харківської площі до Південного шляхопроводу;
• Наддніпрянське шосе від Південного шляхопроводу до мосту Патона;
• Набережне шосе від мосту Патона до Дніпровського узвозу;
• Дніпровський узвіз від Набережного шосе до Паркової дороги;
• алея Героїв Крут від площі Андрія Первозванного до площі Слави;
• вулиця Івана Мазепи від площі Слави до станції метро “Арсенальна”;
• вулиця Михайла Грушевського від вулиці Московської до Петрівської алеї
• Паркова дорога від вулиці Михайла Грушевського до алеї Героїв Крут;
• вулиця Шовковична від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейної;
• вулиця Круглоуніверситетська від Бессарабської площі до вулиці Лютеранської;
• вулиця Лютеранська від вулиці Шовковичної до вулиці Хрещатик;
• вулиця Архітектора Городецького від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгінської;
• вулиця Ольгінська до площі Івана Франка до вулиці Інститутської;
• вулиця Інститутська від вулиці Хрещатик до Кріпосного провулку;
• Кріпосний провулок від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;
• вулиця Липська від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Пилипа Орлика;
• вулиця Садова від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;
• вулиця Пилипа Орлика від вулиці Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця;
• вулиця Академіка Богомольця від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Пилипа Орлика.
Хрещатик вільний для проїзду.
Обмеження діятимуть до завершення урочистостей.
Нагадаємо, Інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку.
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УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.