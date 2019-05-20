Центр столицы частично перекрыли перед инаугурацией

Начиная с 6:00 утра ограничено движение на таких улицах:

• проспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода;

• Надднепрянское шоссе от Южного путепровода до моста Патона;

• Набережное шоссе от моста Патона до Днепровского спуска;

• Днепровский спуск от Набережного шоссе до Парковой дороги;

• аллея Героев Крут от площади Андрея Первозванного до площади Славы;

• улица Ивана Мазепы от площади Славы до станции метро “Арсенальная”;

• улица Михаила Грушевского от улицы Московской до Петровской аллеи

• Парковая дорога от улицы Михаила Грушевского к аллее Героев Крут;

• улица Шелковичная от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной;

• улица Круглоуниверситетская от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;

• улица Лютеранская от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;

• улица Архитектора Городецкого от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;

• улица Ольгинская к площади Ивана Франко до улицы Институтской;

• улица Институтская от улицы Крещатик до Крепостного переулка;

• Крепостной переулок от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

• улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;

• улица Садовая от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

• улица Пилипа Орлика от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;

• улица Академика Богомольца от улицы Пилипа Орлика до улицы Пилипа Орлика.

Крещатик свободен для проезда.

Ограничения будут действовать до завершения торжеств.

Напомним, Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра.

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УНН транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.