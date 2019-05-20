Центр столицы частично перекрыли перед инаугурацией
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Центр столицы, в частности правительственный квартал, с самого утра частично перекрыт для движения транспорта, сообщает УНН.
Начиная с 6:00 утра ограничено движение на таких улицах:
• проспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода;
• Надднепрянское шоссе от Южного путепровода до моста Патона;
• Набережное шоссе от моста Патона до Днепровского спуска;
• Днепровский спуск от Набережного шоссе до Парковой дороги;
• аллея Героев Крут от площади Андрея Первозванного до площади Славы;
• улица Ивана Мазепы от площади Славы до станции метро “Арсенальная”;
• улица Михаила Грушевского от улицы Московской до Петровской аллеи
• Парковая дорога от улицы Михаила Грушевского к аллее Героев Крут;
• улица Шелковичная от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной;
• улица Круглоуниверситетская от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;
• улица Лютеранская от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;
• улица Архитектора Городецкого от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;
• улица Ольгинская к площади Ивана Франко до улицы Институтской;
• улица Институтская от улицы Крещатик до Крепостного переулка;
• Крепостной переулок от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
• улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;
• улица Садовая от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
• улица Пилипа Орлика от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;
• улица Академика Богомольца от улицы Пилипа Орлика до улицы Пилипа Орлика.
Крещатик свободен для проезда.
Ограничения будут действовать до завершения торжеств.
Напомним, Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Зеленского рассказали, как будет проходить инаугурация
УНН транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.