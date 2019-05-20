Центр столицы частично перекрыли перед инаугурацией

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 46046 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 69509 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 86039 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 98483 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123600 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111794 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137886 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144665 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130205 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Центр столицы частично перекрыли перед инаугурацией

Центр столицы частично перекрыли перед инаугурацией

Киев  •  УНН

 • 10473 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Центр столицы, в частности правительственный квартал, с самого утра частично перекрыт для движения транспорта, сообщает УНН.

Начиная с 6:00 утра ограничено движение на таких улицах:

• проспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода;
• Надднепрянское шоссе от Южного путепровода до моста Патона;
• Набережное шоссе от моста Патона до Днепровского спуска;
• Днепровский спуск от Набережного шоссе до Парковой дороги;
• аллея Героев Крут от площади Андрея Первозванного до площади Славы;
• улица Ивана Мазепы от площади Славы до станции метро “Арсенальная”;
• улица Михаила Грушевского от улицы Московской до Петровской аллеи
• Парковая дорога от улицы Михаила Грушевского к аллее Героев Крут;
• улица Шелковичная от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной;
• улица Круглоуниверситетская от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;
• улица Лютеранская от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;
• улица Архитектора Городецкого от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;
• улица Ольгинская к площади Ивана Франко до улицы Институтской;
• улица Институтская от улицы Крещатик до Крепостного переулка;
• Крепостной переулок от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
• улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;
• улица Садовая от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
• улица Пилипа Орлика от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;
• улица Академика Богомольца от улицы Пилипа Орлика до улицы Пилипа Орлика.

Крещатик свободен для проезда.

Ограничения будут действовать до завершения торжеств.

Напомним, Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра.

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УНН транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.

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