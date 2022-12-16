Некоторые более чем на два часа: из-за атаки врага в пути задерживаются 20 поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Из-за массированной ракетной атаки врага в пути задерживаются 20 поездов, семь из которых - более чем на два часа, сообщили в АО "Укрзализныця", пишет УНН.
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"Из-за атаки на энергетическую инфраструктуру Украины 12 рейсов Укрзализныци двигаются с задержками более часа, 8 рейсов задерживаются в пределах часа. 26 поездов продолжают двигаться по графику", - сообщили в УЗ.
Детали
Наибольшие задержки, как отмечается, сейчас наблюдаются у следующих рейсов:
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- №3/4 Ужгород – Запорожье (задержка 2 ч 54 мин);
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- №725/726 Харьков – Киев (задержка 2 ч 37 мин);
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- №781/782 Черкассы – Киев (задержка 2 ч 36 мин);
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- №21/22 Трускавец – Харьков (задержка 2 ч 26 мин);
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- №707/708 Киев – Чернигов (задержка 2 ч 22 мин);
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- №111/112 Киев – Изюм (задержка 2 ч 10 мин);
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- №41/42 Трускавец – Днепр (задержка 2 ч 8 мин);
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- №45/46 Ужгород – Харьков (задержка 1 ч 58 мин);
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- №119/120 Львов – Запорожье (задержка 1 ч 45 мин);
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- №131/132 Днепр – Львов (задержка 1 ч 42 мин);
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- №755/756 Киев – Луцк (задержка 1 ч 21 мин).
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"Ситуация на вокзалах страны пока контролируемая. Энергопитание вокзалов Харькова и Днепр осуществляется с помощью генераторов. Пассажиры на вокзале Днепра ожидают отбоя тревоги в бомбоубежищах и угощаются горячим чаем. На вокзале Харькова в настоящее время пассажиры почти отсутствуют. Ближайший рейс в Ужгород в 13:43", - сообщили в Укрзализныце.
Также указано, что Киевская кольцевая электричка продолжает движение с задержками из-за обесточивания на нескольких участках.
Дополнение
Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.
По всей Украине ввели аварийные отключения света.