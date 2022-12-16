Деякі на понад дві години: через атаку ворога у дорозі затримуються 20 поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Через масовану ракетну атаку ворога у дорозі затримуються 20 поїздів, сім з яких - на понад дві години, повідомили в АТ "Укрзалізниця", пише УНН.
Цитата
"Через атаку на енергетичну інфраструктуру України 12 рейсів Укрзалізниці рухаються із затримками більше години, 8 рейсів затримуються в межах години. 26 поїздів продовжують рухатись графіком", - повідомили в УЗ.
Деталі
Найбільші затримки, як зазначається, зараз спостерігаються у таких рейсів:
-
- №3/4 Ужгород - Запоріжжя (затримка 2 год 54 хв);
-
- №725/726 Харків - Київ (затримка 2 год 37 хв);
-
- №781/782 Черкаси - Київ (затримка 2 год 36 хв);
-
- №21/22 Трускавець - Харків (затримка 2 год 26 хв);
-
- №707/708 Київ - Чернігів (затримка 2 год 22 хв);
-
- №111/112 Київ - Ізюм (затримка 2 год 10 хв);
-
- №41/42 Трускавець - Дніпро (затримка 2 год 8 хв);
-
- №45/46 Ужгород - Харків (затримка 1 год 58 хв);
-
- №119/120 Львів - Запоріжжя (затримка 1 год 45 хв);
-
- №131/132 Дніпро - Львів (затримка 1 год 42 хв);
-
- №755/756 Київ - Луцьк (затримка 1 год 21 хв).
-
"Ситуація на вокзалах країни наразі контрольована. Енергоживлення вокзалів Харкова та Дніпро здійснюється за допомогою генераторів. Пасажири на вокзалі Дніпра очікують на відбій тривоги у бомбосховищах та пригощаються гарячим чаєм. На вокзалі Харкова наразі пасажири майже відсутні. Найближчий рейс до Ужгорода о 13:43", - повідомили в Укрзалізниці.
Також вказано, що Київська кільцева електричка продовжує рух із затримками через знеструмлення на кількох ділянках.
Доповнення
Через ракетні удари пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України.
По всій Україні ввели аварійні відключення світла.