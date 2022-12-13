Некоторые страны ЕС устроили демарш из-за слов Макрона о гарантиях для россии - Reuters

Детали

"По словам дипломатов, страны Балтии и другие европейские страны, возмущенные комментариями президента Франции Эммануэля Макрона относительно гарантий безопасности для россии, в понедельник официально заявили о своем неодобрении и объяснили свою позицию Франции", - пишет издание.

Как указано, Чешская Республика, председательствующая в Совете ЕС, помогла организовать поддержку официального дипломатического действия, известного как "демарш".

По словам двух дипломатов, сторонниками демарша были страны Балтии, такие как Эстония, Латвия и Литва, а также Польша и Словакия. При этом, как указано, не удалось установить, сколько стран в целом поддержали этот шаг и поддержали ли его чехи.

По словам трех европейских дипломатов, на прошлой неделе Чехия разослала проект демарша, также называемый non paper, членам ЕС в их столицах. Дипломаты заявили, что в документе утверждалось, что предыдущие усилия россии в отношении архитектуры европейской безопасности были направлены на разделение и ослабление Европы.

По словам дипломатов, в неофициальном документе перечислены аспекты сотрудничества и диалога с россией, начиная от документа НАТО-россия от 1997 года и заканчивая предложениями от декабря 2021 года, которые включали гарантии, требуемые россией.

Два дипломата заявили, что чехи вместе с несколькими другими представителями государств-членов представили окончательный демарш директору управления континентальной Европы Министерства иностранных дел Франции в понедельник.

Выступая перед журналистами в пятницу, официальный представитель французского президента сказал, что в комментариях Макрона нет ничего нового, добавив, что они соответствуют тому, что сказала Украина, а именно, что по окончании войны будут переговоры.

«На самом деле существует несоответствие, иначе говоря, между, с одной стороны, определенными движениями или определенными людьми, которые пытаются... выделить фрагмент предложения вне его контекста, и реальностью той работы, которую мы выполняем, что действительно делается без труда», — сказал чиновник.

Дополнение

В интервью французскому телеканалу TF1 3 декабря Макрон сказал, что Европе необходимо подготовить свою будущую архитектуру безопасности, а также подумать, "как дать гарантии россии в тот день, когда она вернется за стол переговоров". Это было немедленно отвергнуто Украиной и странами Балтии.

С тех пор, как 24 февраля россия вторглась в Украину, европейские государства и члены НАТО стремились сохранить единый фронт против москвы, введя несколько пакетов санкций, одновременно предоставляя существенную военную помощь Украине.