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The Washington Post

Деякі країни ЄС влаштували демарш через слова Макрона про гарантії для росії - Reuters

Київ • УНН

 • 926436 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Деякі країни ЄС офіційно висловлюють стурбованість Франції у зв'язку з коментарями президента Франції Еммануеля Макрона щодо гарантій безпеки для росії, з посиланням на дипломатів повідомляє Reuters, пише УНН.

Деякі країни ЄС влаштували демарш через слова Макрона про гарантії для росії - Reuters

Деталі

"За словами дипломатів, країни Балтії та інші європейські країни, обурені коментарями президента Франції Еммануеля Макрона щодо гарантій безпеки для росії, у понеділок офіційно заявили про своє несхвалення та пояснили свою позицію Франції", - пише видання.

Як зазначено, Чеська Республіка, яка головує в Раді ЄС, допомогла організувати підтримку офіційної дипломатичної дії, відомої як "демарш".

За словами двох дипломатів, прихильниками демаршу були країни Балтії, такі як Естонія, Латвія та Литва, а також Польща та Словаччина. При цьому, як зазначено, не вдалося встановити, скільки країн загалом підтримали цей крок та чи підтримали його чехи.

За словами трьох європейських дипломатів, минулого тижня Чехія розіслала проект демаршу, який також називається non paper, членам ЄС у їхніх столицях. Дипломати заявили, що в документі стверджувалося, що попередні зусилля росії щодо архітектури європейської безпеки були спрямовані на поділ та ослаблення Європи.

За словами дипломатів, у неофіційному документі перераховані аспекти співпраці та діалогу з росією, починаючи від документа НАТО-росія від 1997 року і закінчуючи пропозиціями від грудня 2021 року, які включали гарантії, яких хотіла росія.

Два дипломати заявили, що чехи разом із кількома іншими представниками держав-членів представили остаточний демарш директору управління континентальної Європи Міністерства закордонних справ Франції у понеділок.

Виступаючи перед журналістами у п'ятницю, офіційний представник французького президента сказав, що у коментарях Макрона немає нічого нового, додавши, що вони відповідають тому, що сказала Україна, а саме, що після закінчення війни будуть переговори.

«Насправді існує невідповідність, інакше кажучи, між, з одного боку, певними рухами чи певними людьми, які намагаються... виділити фрагмент речення поза його контекстом, і реальністю тієї роботи, яку ми виконуємо, що дійсно робиться без труднощів», — сказав чиновник.

Доповнення

В інтерв'ю французькому телеканалу TF1 3 грудня Макрон сказав, що Європі необхідно підготувати свою майбутню архітектуру безпеки, а також подумати, "як дати гарантії росії у той день, коли вона повернеться за стіл переговорів". Це було негайно відкинуто Україною та країнами Балтії. 

З того часу, як 24 лютого росія вторглася в Україну, європейські держави та члени НАТО прагнули зберегти єдиний фронт проти москви, запровадивши кілька пакетів санкцій, водночас надаючи суттєву військову допомогу Україні.

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