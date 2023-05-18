Девятая атака на Киев за май: все воздушные цели уничтожены

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"Девятое по счету воздушное нападение на столицу с начала мая! На этот раз атака была осуществлена со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно - крылатыми ракетами типа Х-101/555. После запуска ракет, враг задействовал над столицей свои разведывательные БпЛА.

По предварительной информации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены! Окончательные данные о количестве, типе ракет и БПЛА вскоре сообщат Воздушные силы", - говорится в сообщении.

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В КГВА сообщают, что пожар, возникший в результате падения обломков сбитой ракеты в Дарницком районе, был ликвидирован. В остальных районах столицы могут быть падения обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. Информации о пострадавших пока не поступало.