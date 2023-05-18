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13 марта, 19:26 • 50059 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 105494 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108100 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 108240 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102011 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 96188 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110514 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Девятая атака на Киев за май: все воздушные цели уничтожены

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Киевская ГВА сообщает, что все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены, пишет УНН

Цитата

"Девятое по счету воздушное нападение на столицу с начала мая! На этот раз атака была осуществлена со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно - крылатыми ракетами типа Х-101/555. После запуска ракет, враг задействовал над столицей свои разведывательные БпЛА.

По предварительной информации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены! Окончательные данные о количестве, типе ракет и БПЛА вскоре сообщат Воздушные силы", - говорится в сообщении. 

Дополнительно 

В КГВА сообщают, что пожар, возникший в результате падения обломков сбитой ракеты в Дарницком районе, был ликвидирован. В остальных районах столицы могут быть падения обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. Информации о пострадавших пока не поступало.

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