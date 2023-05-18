Уламки ракет, збитих ППО, впали у Дарницькому та Деснянському районах Києва - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Попередньо відомо, що від роботи ППО уламки ворожої ракети упали у Дарницькому та Деснянському районах столиці. В останньому сталось загорання нежитлової будівлі. Про це повідомляє Київська МВА, пише УНН.
Цитата
"В Києві триває повітряна тривога. Працює ППО.
За попередньою інформацією, зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Дані по потерпілих та руйнувань наразі уточнюються. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - Сергій Попко, начальник КМВА.
"Внаслідок падіння уламків сталось загоряння нежитлової будівлі в Деснянському районі. Усі необхідні служби працюють на місці", - додали у КМВА.
Додатково
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що загоряння сталось в гаражному кооперативі внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі. У цьому ж районі падіння уламків іще в кількох місцях.
Також голова міста зазначив, що попередньо - вибух в Деснянському районі.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось про роботу ППО у столиці.