Обломки ракет, сбитых ПВО, упали в Дарницком и Деснянском районах Киева - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Предварительно известно, что от работы ПВО обломки вражеской ракеты упали в Дарницком и Деснянском районах столицы. В последнем произошло возгорание нежилого здания. Об этом сообщает Киевская ГВА, пишет УНН.
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"В Киеве продолжается воздушная тревога. Работает ПВО.
По предварительной информации, зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Данные по пострадавшим и разрушениям пока уточняются. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - Сергей Попко, начальник КМВА.
"В результате падения обломков произошло возгорание нежилого здания в Деснянском районе. Все необходимые службы работают на месте", - добавили в КГВА.
Дополнительно
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что возгорание произошло в гаражном кооперативе в результате падения обломков в Дарницком районе. В этом же районе падение обломков еще в нескольких местах.
Также глава города отметил, что предварительно – взрыв в Деснянском районе.
Напомним
Ранее сообщалось о работе ПВО в столице.