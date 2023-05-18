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Дев'ята атака на Київ за травень: усі повітряні цілі знищено

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Київсьска МВА повідомляє, що усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва було виявлено і знищено, пише УНН

Цитата

"Девʼятий за ліком повітряний напад на столицю з початку травня! Цього разу атака була здійснена із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет, ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БпЛА.

За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені! Остаточні дані про кількість, тип ракет та БпЛА незабаром повідомлять Повітряні сили", - йдеться у повідомлені. 

Додатково 

У КМВА повідомляють, що пожежу, яка виникла внаслідок падіння уламків збитої ракети у Дарницьокому районі, було ліквідовано. У решті районів столиці можуть бути падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.

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