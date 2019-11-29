Девятнадцатилетний футболист повторил рекорд Реброва в Лиге чемпионов

В продолжении установления рекордов Лиги чемпионов молодой 19-летний форвард Холланд стал первым футболистом в возрасте до 19 лет, который забивал в каждом из своих первых 5 поединков в Лиге чемпионов. Это стало возможно благодаря забитому мячу норвежца в ворота “Генка”.

Холланд повторил достижение украинца Сергея Реброва, а также Левандовски, Неймара, Дель Пьеро и Криштиану Роналду, которые забивали в первых 5-ти матчах групповой стадии ЛЧ.

Примечательно, что 19-летний спортсмен продолжает борьбу в гонке лучших бомбардиров турнира — с восмью голами он уступает только Левандовски, который имеет в своем активе на два мяча больше.