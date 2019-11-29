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Дев'ятнадцятирічний футболіст повторив рекорд Реброва в Лізі чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Нападник австрійського ФК "Зальцбург" Ерлінг Холанд відзначився досягненням в Лізі чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на Twitter "Squawka".

У продовженні встановлення рекордів Ліги чемпіонів молодий 19-річний форвард Холанд став першим футболістом у віці до 19 років, який забивав у кожному зі своїх перших 5 поєдинків в Лізі чемпіонів. Це стало можливе завдяки забитому м’ячу норвежця у ворота “Генка”.

Холанд повторив досягнення українця Сергія Реброва, а також Левандовскі, Неймара, Дель П’єро і Кріштіану Роналду, які забивали в перших 5-ти матчах групової стадії ЛЧ.

Примітно, що 19-річний спортсмен продовжує боротьбу у перегонах найкращих бомбардирів турніру — із вісьмома голами він поступається лише Лєвандовскі, який має у своєму активі на два м’ячі більше.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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