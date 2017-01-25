Детективы НАБУ изъяли у экс-чиновника ГПЗКУ ценную коллекцию часов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины во время обысков у экс-чиновника ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины", который подозревается в нанесении ущерба государству в сумме 60 млн грн, изъяли ценную коллекцию часов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.
В то же время, во время обысков сыщики также изъяли наличные и автомобиль BMW.
"Все это изъято в ходе обысков у подозреваемого в нанесении ущерба госпредприятию на сумму более 60 млн долл. США (более 1,6 млрд грн) ", - сказано в сообщении.
Напомним, экс-чиновникам ГПЗКУ сообщили о подозрении в нанесении более 60 млн долл. убытков.