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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Детективы НАБУ изъяли у экс-чиновника ГПЗКУ ценную коллекцию часов

Детективы НАБУ изъяли у экс-чиновника ГПЗКУ ценную коллекцию часов

Киев • УНН

 • 8131 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины во время обысков у экс-чиновника ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины", который подозревается в нанесении ущерба государству в сумме 60 млн грн, изъяли ценную коллекцию часов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.

В то же время, во время обысков сыщики также изъяли наличные и автомобиль BMW.

"Все это изъято в ходе обысков у подозреваемого в нанесении ущерба госпредприятию на сумму более 60 млн долл. США (более 1,6 млрд грн) ", - сказано в сообщении.

Напомним, экс-чиновникам ГПЗКУ сообщили о подозрении в нанесении более 60 млн долл. убытков.

 

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