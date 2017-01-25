Детективы НАБУ изъяли у экс-чиновника ГПЗКУ ценную коллекцию часов

В то же время, во время обысков сыщики также изъяли наличные и автомобиль BMW.

"Все это изъято в ходе обысков у подозреваемого в нанесении ущерба госпредприятию на сумму более 60 млн долл. США (более 1,6 млрд грн) ", - сказано в сообщении.

Напомним, экс-чиновникам ГПЗКУ сообщили о подозрении в нанесении более 60 млн долл. убытков.