Детективи НАБУ вилучили у екс-посадовця ДПЗКУ коштовну колекцію годинників

Водночас, під час обшуків детективи також вилучили готівку та автомобіль BMW.

“Все це вилучене в ході обшуків у підозрюваного в завданні збитків держпідприємству на суму понад 60 млн дол. США (понад 1,6 млрд грн)”, — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, екс-посадовцям ДПЗКУ повідомили про підозру в нанесенні більше 60 млн дол. збитків.