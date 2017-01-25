Детективи НАБУ вилучили у екс-посадовця ДПЗКУ коштовну колекцію годинників
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України під час обшуків у екс-посадовця ПАТ “Державна продовольча зернова корпорація України”, який підозрюється в нанесенні збитків державі у сумі 60 млн грн, вилучили коштовну колекцію годинників. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
Водночас, під час обшуків детективи також вилучили готівку та автомобіль BMW.
“Все це вилучене в ході обшуків у підозрюваного в завданні збитків держпідприємству на суму понад 60 млн дол. США (понад 1,6 млрд грн)”, — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, екс-посадовцям ДПЗКУ повідомили про підозру в нанесенні більше 60 млн дол. збитків.