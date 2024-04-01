Детализировали планы производства на текущий год: Зеленский провел трехчасовое совещание с военными и чиновниками по дронам
Киев • УНН
Зеленский провел длительное совещание, чтобы обновить и детализировать планы производства различных типов беспилотников, включая БПЛА, бомбардировщики, разведывательные беспилотники и беспилотники дальнего радиуса действия для выполнения специальных задач, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности фронта.
Президент Украины Владимир Зеленский провел многочасовое совещание по дронам вместе с военными и чиновниками - обновили и детализировали планы производства на текущий год, передает УНН.
"Вместе с военными и чиновниками провели почти трехчасовое, максимально конкретное совещание по дронам. Обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщиками, разведчиками, а также по дальнобойным дронам для особых задач", - сообщил Зеленский.
Кроме того, по словам Президента, обсудили, как обеспечить гибкость нашего ОПК.
"Потребности фронта постоянно меняются. Наши производители должны вовремя реагировать на них", - подчеркнул Зеленский.
Также Глава государства сообщил о важных решениях по упрощению процедуры закупок, импорта комплектующих, наращиванию производства снарядов для дронов и обучению операторов.
"Проект построения комплексной системы управления средствами РЭБ для защиты наших воинов и техники от российских беспилотников. Систему уже тестируют на отдельных направлениях. Запланировали масштабирование проекта на весь фронт", - резюмировал Зеленский.
Дроны и РЭБ: Зеленский анонсировал новые линии сотрудничества с партнерами6 января 2024, 16:31 • 36112 просмотров
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Детализировали планы производства на текущий год: Зеленский провел трехчасовое совещание с военными и чиновниками по дронам
Зеленский провел длительное совещание, чтобы обновить и детализировать планы производства различных типов беспилотников, включая БПЛА, бомбардировщики, разведывательные беспилотники и беспилотники дальнего радиуса действия для выполнения специальных задач, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности фронта.
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