Детализировали планы производства на текущий год: Зеленский провел трехчасовое совещание с военными и чиновниками по дронам

Президент Украины Владимир Зеленский провел многочасовое совещание по дронам вместе с военными и чиновниками - обновили и детализировали планы производства на текущий год, передает УНН.

"Вместе с военными и чиновниками провели почти трехчасовое, максимально конкретное совещание по дронам. Обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщиками, разведчиками, а также по дальнобойным дронам для особых задач", - сообщил Зеленский.

Кроме того, по словам Президента, обсудили, как обеспечить гибкость нашего ОПК.

"Потребности фронта постоянно меняются. Наши производители должны вовремя реагировать на них", - подчеркнул Зеленский.

Также Глава государства сообщил о важных решениях по упрощению процедуры закупок, импорта комплектующих, наращиванию производства снарядов для дронов и обучению операторов.

"Проект построения комплексной системы управления средствами РЭБ для защиты наших воинов и техники от российских беспилотников. Систему уже тестируют на отдельных направлениях. Запланировали масштабирование проекта на весь фронт", - резюмировал Зеленский.

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