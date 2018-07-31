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Десятки женщин и детей похищено боевиками ИГ на юге Сирии - СМИ

Киев  •  УНН

 • 8873 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Экстремистская группировка "Исламское государство" похитила по меньшей мере 36 женщин и детей из общины друзов после того, как на прошлой неделе вторглась в их деревню в сирийской провинции Эс-Сувейда. Об этом сообщила организация "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека", передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

В среду более 250 человек погибли в результате взрывов и нападений, совершенных ИГ в административном центре провинции Эс-Сувейда и соседних деревнях.

"25 июля двадцать женщин и 16 детей были похищены. Четверо из них смогли бежать в районы друзов, еще двое погибли", - сообщил мониторинговая организация.

В результате 14 женщин и 16 детей остались в плену у ИГ, заявил глава организации Рами Абдель-Рахман. Еще 17 мужчин пропали без вести; пока неясно, были ли они также похищены.

Как сообщает сирийское СМИ Sweida24, в среду были похищены 36 мирных жителей из деревни Аль-Шабки, расположенной во внутренних районах провинции Эс-Сувейда.

Боевики ИГ пока не взяли на себя ответственность за похищение людей.

Провинция Эс-Сувейда, где проживают друзы, в основном, находится под контролем правительства. С 2011 года регион был изолирован от других пострадавших от конфликта районов.

Друзы, которые составляют три процента населения Сирии, рассматриваются экстремистскими группировками, в том числе ИГ, как еретики.

Напомним, главарь террористической группировки "Исламское государство", действующей в регионе второго по величине ливийского города Бенгази, уничтожен отрядами ливийской армии.

Справка УНН:
Друзы - религиозная община, расположенная прежде всего в Ливане, Израиле, Сирии традиционная религия которой начала ответвляться от исмаилитской секты ислама, но уникальная в сочетании гностицизма, неоплатонизма и других философий. Теологически, друзы считают себя "исламской сектой". Друзы называют себя Ахль Аль-Тавгид ("Люди Единства") или аль-Муваххидун ("Сторонники объединения").

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