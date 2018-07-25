СМИ: В городе Адждабия ликвидировали одного из главарей ИГ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Главарь террористической группировки "Исламское государство", действующей в регионе второго по величине ливийского города Бенгази, уничтожен отрядами ливийской армии. Об этом во вторник сообщила газета Al Youm as Sabia со ссылкой на заявление армейского источника, передает УНН.
По его информации, “вожак ИГ в Бенгази Махмуд аль-Барааси был ликвидирован во время столкновений между боевиками и отрядами ливийской армии, которые произошли в городе Адждбия (город в северной части Ливии — прим.)”.
Официальных заявлений командования ливийской армии со этому поводу до сих пор сделано не было.
Напомним, боевики международной террористической организации направления салафитский джихадизм “Исламское государство” взяли на себя ответственность за серию кровавых и резонансных терактов в X и XI округах Парижа и городе Сен-Дени. Теракты были реализованы 13 ноября 2015 года. Почти одновременно произошли несколько инцидентов: взрывы возле стадиона “Стад де Франс”, где проходил товарищеский матч между сборными Франции и Германии, на котором присутствовал президент Франсуа Олланд, расстрел посетителей ресторана, а также инцидент с заложниками в театре Батаклан. Всего погибло не менее 129 человек, более 350 получили ранения. Теракты 13 ноября 2015 года стали крупнейшими по количеству жертв в истории Франции, ответственность за них взяла на себя террористическая группировка “Исламское государство”, назвав их “11 сентября по-французски”.
Следует отметить, что на территории с населением в 10 млн человек в Ираке и Сирии ИГ фактически создала непризнанную государство.