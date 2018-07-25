ЗМІ: У місті Адждабія ліквідували одного з ватажків ІД
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Ватажок терористичної угруповання “Ісламська держава”, що діє в регіоні другого за величиною лівійського міста Бенгазі, знищений загонами лівійської армії. Про це у вівторок повідомила газета Al Youm as Sabia з посиланням на заяву армійського джерела, передає УНН.
За його інформацією, “ватажок ІД у Бенгазі Махмуд аль-Бараасі був ліквідований під час зіткнень між бойовиками і загонами лівійської армії, що відбулися в місті Адждбія (місто в північній частині Лівії - прим.)”.
Офіційних заяв командування лівійської армії зі цього приводу досі зроблено не було.
Нагадаємо, бойовики міжнародної терористичної організації напрямку салафітський джихадизм “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за серію кривавих та резонансних терактів у X та XI округах Парижа та місті Сен-Дені. Теракти були реалізовані 13 листопада 2015 року. Майже одночасно відбулися кілька інцидентів: вибухи біля стадіону “Стад де Франс”, де проходив товариський матч між збірними Франції та Німеччини, на якому був присутній президент Франсуа Олланд, розстріл відвідувачів ресторану, а також інцидент із заручниками у театрі Батаклан. Загалом загинуло не менше 129 осіб, понад 350 отримали поранення. Теракти 13 листопада 2015 року стали найбільшими за кількістю жертв в історії Франції, відповідальність за них взяло на себе терористичне угрупування “Ісламська держава”, назвавши їх “11 вересня по-французьки”.
Слід зазначити, що на території з населенням у 10 млн чоловік в Іраку та Сирії ІД фактично створила невизнану державу.