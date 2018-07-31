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Десятки жінок і дітей викрадено бойовиками ІД на півдні Сирії - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Екстремістське угруповання "Ісламська держава" викрала щонайменше 36 жінок і дітей з резігійної громади - Друзи, після того, як минулого тижня вторглася в їх село в сирійській провінції Ес-Сувейда. Про це повідомила організація "Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини", передає УНН з посиланням на Сіньхуа.

У середу понад 250 людей загинули в результаті вибухів і нападів, скоєних ІГ в адміністративному центрі провінції Ес-Сувейда і сусідніх селах.

"25 липня двадцять жінок і 16 дітей були викрадені. Четверо з них змогли втекти в райони проживання "Людей Єдності", ще двоє загинули", - повідомив моніторингова організація.

В результаті 14 жінок і 16 дітей залишилися в полоні у ІГ, заявив глава організації Рамі Абдель-Рахман. Ще 17 чоловіків пропали безвісти; поки неясно, чи були вони також викрадені.

Як повідомляє сирійське ЗМІ Sweida24, в середу були викрадені 36 мирних жителів з села Аль-Шабкі, розташованої у внутрішніх районах провінції Ес-Сувейда.

Бойовики ІГ поки не взяли на себе відповідальність за викрадення людей.

Провінція Ес-Сувейда, де проживають "Прихильники об'єднання", в основному, знаходиться під контролем уряду. З 2011 року регіон був ізольований від інших постраждалих від конфлікту районів.

Друзи, які становлять три відсотки населення Сирії, розглядаються екстремістськими угрупованнями, в тому числі ІГ, як єретики.

Нагадаємо, ватажок терористичного угруповання "Ісламська держава", що діє в регіоні другого за величиною лівійського міста Бенгазі, знищений загонами лівійської армії.

Довідка УНН:
Друзи  — релігійна спільнота, розташована перш за все в Лівані, Ізраїлі, і Сирії, традиційна релігія якої почала відгалуження від ісмаїлітської секти ісламу, але унікальна в поєднанні гностицизму, неоплатонізму і інших філософій. Теологічно, друзи вважають себе "ісламською сектою". Друзи називають себе Ахль Аль-Тавгід ("Люди Єдності") або аль-Муваххідун ("Прихильники об'єднання").

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