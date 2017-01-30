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Десятки тысяч людей вышли на улицы городов в США против иммиграционных ограничений

Десятки тысяч людей вышли на улицы городов в США против иммиграционных ограничений

Киев • УНН

 • 8546 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Десятки тысяч людей вышли 29 января на улицы более 15 американских городов, выступая против новых иммиграционных ограничений, введенных президентом Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода" .

Демонстранты собрались в Бэттери-парке в Нью-Йорке, чтобы осудить указ об ограничении на въезд в США мигрантов и беженцев из семи преимущественно мусульманских стран.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, выступая перед активистами, назвал указ "неамериканским".

"То, о чем мы здесь говорим, является вопросом жизни и смерти для многих людей", - сказал Ч.Шумер.

Тысячи недовольных ограничениями собрались у Белого дома в Вашингтоне, скандируя: "Позвольте им въехать", некоторые восклицал - "Мы все - мусульмане".

Люди в американской столице прошли маршем в отель Д.Трампа, расположенного в нескольких кварталах от Капитолия.

Митинги также запланированы и в других американских городах, в том числе Хьюстоне, Детройте, Сент-Луисе и Лос-Анджелесе.

Сообщается, что новые иммиграционные ограничения уже привели к задержанию или депортации сотен людей, которые прибывают в аэропортах США.

 

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