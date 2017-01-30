Десятки тисяч людей вийшли на вулиці міст у США проти імміграційних обмежень
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Десятки тисяч людей вийшли 29 січня на вулиці понад 15 американських міст, виступаючи проти нових імміграційних обмежень, запроваджених президентом Дональдом Трампом, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Демонстранти зібралися в Беттері-парку в Нью-Йорку, щоб засудити указ про обмеження на в’їзд до США мігрантів та біженців з семи переважно мусульманських країн.
Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер, виступаючи перед активістами, назвав указ “неамериканським”.
“Те, про що ми тут говоримо, є питанням життя і смерті для багатьох людей”, — сказав Ч.Шумер.
Тисячі невдоволених обмеженнями зібралися біля Білого дому у Вашингтоні, скандуючи: “Дозвольте їм в’їхати”, дехто вигукував — “Ми всі — мусульмани”.
Люди в американській столиці пройшли ходою до готелю Д.Трампа, розташованого за декілька кварталів від Капітолію.
Мітинги також заплановані і в інших американських містах, зокрема Г’юстоні, Детройті, Сент-Луїсі та Лос-Анджелесі.
Повідомляється, що нові імміграційні обмеження вже призвели до затримання чи депортації сотень людей, які прибувають в аеропортах США.