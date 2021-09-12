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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 114208 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 127158 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 111026 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109679 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 138415 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121778 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161594 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143262 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

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Десятки афганских беженцев летели в Англию, но застряли в Германии

Десятки афганских беженцев летели в Англию, но застряли в Германии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Десятки человек, которые направлялись из Афганистана в Англию, были вынуждены на неопределенное время остановиться в немецком городе Гиссен. Как пишет издание Welt am Sonntag в воскресенье, 12 сентября, афганцам, которые прибыли из Ташкента и совершали пересадку в аэропорту Франкфурта-на-Майне, не позволили лететь дальше, поскольку у них не было всех необходимых для въезда в Англию документов, передает УНН.

Детали

Как объяснили журналистам издания в британском посольстве в Германии, “въезд в Соединенное Королевство всем лицам, имеющим на это право, будет организован в кратчайшие сроки”.

В свою очередь официальный представитель министерства по социальным вопросам федеральной земли Гессен отметила, что 20 мужчин, 19 женщин и 18 детей из Афганистана были размещены в центре временного проживания в городе Гиссен. Сколько они там пробудут, пока не ясно. По словам представителя министерства, афганцев взяли “по гуманитарным соображениям”.

Напомним

После захвата власти в Афганистане боевиками радикального исламистского движения “Талибан” тысячи афганцев покинули страну.

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