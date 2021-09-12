Десятки афганських біженців летіли в Англію, але застрягли в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Десятки осіб, які прямували з Афганістану в Англію, були змушені на невизначений час зупинитися в німецькому місті Гіссен. Як пише видання Welt am Sonntag в неділю, 12 вересня, афганцям, які прибули з Ташкента і здійснювали пересадку в аеропорту Франкфурта-на-Майні, не дозволили летіти далі, оскільки у них не було всіх необхідних для в'їзду в Англію документів, передає УНН.
Деталі
Як пояснили журналістам видання в британському посольстві в Німеччині, "в'їзд до Сполученого Королівства всім особам, які мають на це право, буде організований в найкоротші терміни".
У свою чергу офіційний представник міністерства із соціальних питань федеральної землі Гессен зазначила, що 20 чоловіків, 19 жінок і 18 дітей з Афганістану були розміщені в центрі тимчасового проживання в місті Гіссен. Скільки вони там пробудуть, поки не ясно. За словами представника міністерства, афганців взяли "з гуманітарних міркувань".
Нагадаємо
Після захоплення влади в Афганістані бойовиками радикального ісламістського руху "Талібан" тисячі афганців покинули країну.