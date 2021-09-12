Десятки афганських біженців летіли в Англію, але застрягли в Німеччині

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Як пояснили журналістам видання в британському посольстві в Німеччині, "в'їзд до Сполученого Королівства всім особам, які мають на це право, буде організований в найкоротші терміни".

У свою чергу офіційний представник міністерства із соціальних питань федеральної землі Гессен зазначила, що 20 чоловіків, 19 жінок і 18 дітей з Афганістану були розміщені в центрі тимчасового проживання в місті Гіссен. Скільки вони там пробудуть, поки не ясно. За словами представника міністерства, афганців взяли "з гуманітарних міркувань".

Нагадаємо

Після захоплення влади в Афганістані бойовиками радикального ісламістського руху "Талібан" тисячі афганців покинули країну.