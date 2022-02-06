Десять регионов Украины находятся под угрозой перехода в "красную" зону карантина - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В "красной" зоне адаптивного карантина в Украине остаются две области - Ивано-Франковская и Ровенская, но под угрозой перехода находятся еще десять регионов. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Минздрава.
Детали
Так, критериям перехода в "красную" зону с самыми жесткими ограничениями соответствуют Винницкая, Донецкая, Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
Стоит отметить, что в Житомирской и Николаевской областях показатели превышены сразу по трем критериям, хотя для перехода в "красную" зону достаточно двух.
В желтой зоне остаются Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская и Запорожская области.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 4,2 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 5 февраля, - почти 28 тысяч. Пятый день подряд 4 тысячи госпитализированных.