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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Десять регіонів України знаходяться під загрозою переходу до "червоної" зони карантину – МОЗ

Десять регіонів України знаходяться під загрозою переходу до "червоної" зони карантину – МОЗ

Київ • УНН

 • 41435 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. В "червоній" зоні адаптивного карантину в Україні залишаються дві області - Івано-Франківська та Рівненська, але під загрозою переходу до неї знаходяться ще десять регіонів. Про це пише УНН із посиланням на дані МОЗ.

Деталі

Так, критеріям переходу в "червону" зону з найжорсткішими обмеженнями відповідають Вінницька, Донецька, Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

Варто зазначити, що в Житомирській і Миколаївській областях показники перевищені відразу за трьома критеріями, хоча для переходу в "червону" зону достатньо двох.

У жовтій зоні залишаються Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська та Запорізька області.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 4,2 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 5 лютого, - майже 28 тисяч. П'ятий день поспіль 4 тисячі госпіталізованих.

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