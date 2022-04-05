Десантники показали, как из "Стугны" сбили российский ударный вертолет Ка-52

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"Сегодня, 5 апреля, в Харьковской области, противотанковое подразделение 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожило разведывательно-ударный вертолет ВС РФ Ка-52 “Аллигатор”. Воины Десантно-штурмовых войск в очередной раз подтвердили свой высокий профессионализм во время уничтожения сил и средств противника", - указали в ДШВ ВСУ.

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Это уже второй случай, когда житомирские десантники с помощью противотанковых средств уничтожают вражеские воздушные цели.